Yeni Zelanda’da eski Başbakan Ardern parlamentoya veda etti

Yeni Zelanda’da Ocak ayında görevini bırakan eski başbakan Jacinda Ardern, parlamentoda son kez konuşma yaparak siyasete veda etti.

Yeni Zelanda’da 19 Ocak’ta başbakanlık görevinden istifa eden 42 yaşındaki Jacinda Ardern, parlamentoda veda konuşması yaptı. Oturuma eski başbakanlar, Ardern’in ailesi ve eski çalışanları ile Müslüman toplumunun üyeleri katıldı. 28 yaşında girdiği siyasette ilk günlerine değinen Ardern, o dönemde parlamentoda olduğuna tam olarak inanamadığını ve bu duyguyu kariyeri boyunca hissetmeye devam ettiğini söyledi. Ardern, “Ama buraya gelme nedenlerim de peşimi hiç bırakmadı. Hepsi ilk konuşmamda var, iklim değişikliği, çocuk yoksulluğu, eşitsizlik. Her zaman buranın gelip fark oluşturabileceğimiz bir yer olduğuna inandım” şeklinde konuştu. 2017’de 37 yaşında dünyanın en genç kadın başbakanı olan Ardern, konuşmasının büyük bir bölümünü iklim değişikliğine ayırarak ülkedeki politikacıları birlik olmaya çağırdı. Ardern, “İklim değişikliği bir krizdir. Buradan ayrılırken isteyeceğim şeylerden biri, lütfen iklim değişikliği ile siyaseti ayrı tutun” diye konuştu. Ardern, “37 yaşımdayken bana hamile kalmama engel olan bazı faktörler olduğu olduğu söylendi ve muhtemelen stres de bunlardan biriydi. İşçi Partisi’nin lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşamıştım. Anne olmayacağımı sanıyordum. Bununla uğraşmak yerine başbakan olmak için kampanya yürüttüm. Birkaç ay sonra hamile olduğumu öğrendiğimde yaşadığım şaşkınlığı bir düşünün. Anne olmak için inanılmaz bir destek aldığım şüphesiz” ifadelerini kullandı. Ardern, 2019’da Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen ve 51 Müslüman’ın hayatını kaybettiği saldırı ile 2019’da patlak veren korona virüs salgını sırasında kendisini insanların "en kederli ve travmatik anlarında" yaşamlarının içinde bulduğunu vurguladı. Ardern, “Onların hikayeleri ve yüzleri aklıma kazınmış durumda ve muhtemelen sonsuza kadar kalacak" dedi.

Ardern, “Christchurch Çağrısı” için özel elçi olarak gönüllü faaliyetlerini sürdürecek.

19 Ocak’ta duyurmuştu

Ardern geçtiğimiz 19 Ocak’ta televizyonda yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki gerekli enerjiyi bulamadım. Göreve devam edersem Yeni Zelanda’ya kötülük etmiş olurum” diyerek başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakacağını açıklamıştı. Verdiği kararın arkasındaki asıl nedenin tartışılacağını bildiğini dile getiren Ardern, “Bulacağınız tek ilginç nokta, bazı büyük zorluklarla geçen 6 yılın ardından benim insan olduğumdur” ifadelerini kullanmıştı. Ardern’in görevden ayrılmasının ardından ülkenin yeni başbakanı, yapılan oylamanın ardından Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins olmuştu. Hipkins, 25 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Ardern, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto’nun ardından görevdeyken anne olan ikinci Başbakan olmuştu.