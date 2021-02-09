Yeni Zelanda, Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasları askıya aldı

Yeni Zelanda hükümeti, geçtiğimiz hafta askeri darbenin gerçekleştirildiği Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasları askıya aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kabine toplantısının ardından düzenlenen bir basın toplantısında Myanmar’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen askeri darbeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardern, Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasların askıya alınacağını duyurdu. Bu haftadan itibaren Myanmar askeri liderlerine seyahat yasağı getirileceğini belirten Ardern, Myanmar’a sağlanan askeri yardımlar ve askeri hükümet yararına olacak tüm yardım programlarının da kısıtlanacağını bildirdi.

Ardern, söz konusu kısıtlamalara ilişkin olarak, “Yeni Zelanda’da elimizden geleni yapacağımıza dair güçlü bir mesaj” ifadesini kullandı. Yeni Zelanda’nın Birleşmiş Milletler’in (BM) Myanmar’daki darbeyi görüşmek üzere düzenlediği özel oturuma katılacağını belirten Ardern, toplantıda askeri darbenin insan hakları üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri dile getireceklerini söyledi.

“Myanmar’daki durumu yakından izliyoruz”

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise Yeni Zelanda’nın Myanmar’da yönetime darbe ile el koyan askeri yönetimi tanımadığını bildirerek, ülkede geçtiğimiz hafta gözaltına alınan demokratik olarak seçilmiş siyasi liderlerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Yeni Zelanda’nın uluslararası toplumdaki ortaklarla birlikte Myanmar’daki durumu yakından izlediğini belirten Mahuta, “G7 ve BM Güvenlik Konseyi’nin, Myanmar’da ordunun iktidarı ele geçirmesini kınayan açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz "dedi.

Ne olmuştu?

Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetiminin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Seçimlerin ardından iktidardaki Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) zafer ilan etmiş ancak ordu seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü. Myanmar ordusu, geçtiğimiz hafta yönetime el koyarak, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.