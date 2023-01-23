Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz".
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: “(Kur’an-ı Kerim’in yakılması) İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal”
Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Politika 23.01.2023, 17:35
Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.