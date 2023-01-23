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Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Politika 23.01.2023, 17:35
Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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