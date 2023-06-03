Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Bu akşam Cumhurbaşkanımızın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında, “26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.