Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, ilk kez konuştu.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, "Göreve getirileceğinizden haberiniz var mıydı?" sorusuna, "Hayır, yoktu. Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

"Devir teslim töreni olmayacak"

Gazetecilerden başka soru almayan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" diye konuştu.

Bugün Meclis’te yemin edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Lütfi Elvan’ın bugün Meclis’te yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmesinin ardından Lütfi Elvan, yeni Hazine ve Maliye Bakanlığına getirildi.