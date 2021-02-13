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Yeni anayasanın adı belli oldu

Yeni sivil anayasanın adı "Yeniden Kuruluş Anayasası" olacak. Hedef 2 yılda yeni anayasayı hayata geçirmek. Bunun için 4 aşamalı plan uygulanacak. Planın detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan TRT Haber'e anlattı.

Politika 13.02.2021, 11:29
2002
Yeni anayasanın adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısı siyasetin gündeminde. Anayasa, Anadolu'nun ruhunu yansıtacak. Adı ise "Yeniden Kuruluş Anayasası" olacak.

Açıklamayı, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan yaptı. Özkan, anayasayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeniden Kuruluş Anayasası olarak hayata geçebilecek. Milletimize olan anayasa borcumuzu ödeyecek olan bir anayasa inisiyatifini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu."

Anayasa için bir Bilim Kurulu oluşturulacak

Hedef, 2 yıllık sürede anayasayı temellendirip hayata geçirmek. Süreç 4 aşamalı olacak. Anayasa için bir Bilim Kurulu oluşturulacak. Cumhur İttifakı içinde belirlenen hukukçu isimler Bilim Kurulu ile çalışacak, taslak metin oluşturulacak.

Cahit Özkan, "Bu taslak, Türkiye’de hem meclis içinde hem meclis dışında bütün siyasi ve sosyal çevrelerin denetimine, dikkatine sunulacak" dedi.

Son aşama halk oylaması olacak

Taslak metin sivil toplum örgütleri ve tüm partiler ile istişare edilecek, son şekli verilecek. Ardından yeni anayasa teklifi Meclis'in gündemine gelecek. Son aşama ise halk oylaması olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, 4 aşamayı şöyle anlattı:

"Mutlak suretle milletimizin huzuruna, desteğine referanduma götürülecek ve bu aşamalardan geçtikten sonra, bu 4 aşama tamamlandıktan sonra da demokratik ve milletin vicdanında karşılık bulacak olan anayasayı hayata geçirmiş olacağız." 

İZMİR İKTİSAT KONGRESİNİ HATIRLATTI

Hürriyet'e konuşan Özkan, açıklamasında, "Çünkü Gazi Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada, ‘Arkadaşlar ülkemizi düşman işgalinden kurtardık, topraklarımızdaki işgali sonlandırdık. Ancak aynı İstiklal mücadelesini ekonomide, diplomaside, hukukta, sağlıkta, havacılıkta, üretimde ve ihracatta her alanda gerçekleştirmeliyiz’ diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sistem olarak vatandaşlarımızın mutabakata vardığı bir metindir. Aksayan yönleri olabilir; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mevcut anayasanın içerisinde hiçbir şey ayet değildir. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan metnin sivil, demokratik, milli iradeyi hâkim kılacağı, vesayete ve darbeye geçit vermeyeceğini, temel hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve güçlendiren nitelikte olacağını ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ: HANGİ DEVLETİ YIKMAYI PLANLIYORSUNUZ?

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 'yeni Anayasa' açıklamasına tepki gösterdi. Özkan'ın yeni anayasanın isminin 'Yeniden Kuruluş Anayasası' olarak nitelemesine tepki gösteren Karaca, "Güç zehirlenmesi yaşayanların, ucube tek adam rejimini halka dayatanların, tek adamın çöküşünde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sürüklendiği çıkmazda çaresizlik içinde kıvrananların çabası nafiledir" eleştirisini yöneltti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfta bulunan CHP'li Karaca, şunları söyledi:

"Kurucu derken hangi devleti yıkmayı planlıyorsunuz? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatalım, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bellidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yönetim şekli Cumhuriyettir. Yeni anayasa yapma hevesiyle, içi boş sözlerle, Saray’ın dayatmalarıyla, gündem değiştirme çabalarıyla, yarattığınız sorunları gizleyemezsiniz."

AKP'li Özkan'ın anayasa konusunda açıklama yapmasını eleştiren CHP'li Karaca, "Bu konuda son söz söyleyecek en son kişinin Cahit Özkan olduğunu söylemek için geçmişine bakmak yeterlidir. Kendisine Uğur Mumcu’nun sözüyle cevap vermek isterim, 'Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar" dedi.

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