Yemin törenine katılan engelli genç, valiye ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sevgisini haykırdı

Muş’ta 1 günlük temsili askerlik uygulaması için yemin törenine katılan engelli genç, Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün karşısına geçip ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye haykırarak, Cumhurbaşkanına olan sevgisini dile getirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nda 16 engelli genç için düzenlenen yemin törenine katılan engelli genç Nihat Oğuz, terhis belgesini alacağı sırada Muş Valisi İlker Gündüzöz’e doğru koşarak sevgi gösterisinde bulundu. Oturduğu yerden kalkarak engelli genci karşılayan Vali Gündüzöz, askeri kamuflajıyla ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye selam duran özel askere, ‘Maşallah çakı gibi asker olmuşsun’ diyerek sarıldı. Selamlaşma, salondakiler tarafından kahkaha tufanına tutuldu. Salondakilerin alkışlamaları üzerine engelli genç Nihat Oğuz, yerine döndü.