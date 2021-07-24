banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak, bayram tatilini Kapadokya’da geçirdi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği Kapadokya’ya hayran kaldı.

Politika 24.07.2021, 12:15
Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak, bayram tatilini Kapadokya’da geçirdi
banner502

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği Kapadokya’ya hayran kaldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak, Kurban Bayramı tatilini Kapadokya’da geçirdi. Kapadokya’da gün doğumunu sıcak hava balon turuna katılarak karşılayan Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak daha sonra ise bölgenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak’ın Kapadokya ziyaretine eşlik etti. Dinler’den Kapadokya’nın tarihi hakkında bilgiler alan Mubarak, dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya’ya hayran kaldığını belirtti.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501