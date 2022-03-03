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Yavuz: “Cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takılanların tüm söylemlerini çöpe atın. Ne söylüyorlarsa kargaşa çıkarmak adına, cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur” dedi.

Politika 03.03.2022, 13:06
Yavuz: “Cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takılanların tüm söylemlerini çöpe atın. Ne söylüyorlarsa kargaşa çıkarmak adına, cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur” dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti. Toplantının basına açık olan kısmında konuşan Yavuz, 2023 seçimlerine odaklanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yavuz, “Biz çok hummalı çok geceli gündüzlü bir çalışmanın içerisindeyiz. Bütün Türkiye’yi dolaştık. Dedik ki önümüzde çok önemli bir seçim var. 2024 sonraki mesele, zaten belediye başkanlarımız yerel yönetimlerde tarih yapıyorlar. 2023’e odaklanmalıyız. Dolayısıyla her ilde istişare toplantısı yaparak ayrıntılı bir şekilde teknik çalışmayı gerçekleştirerek o ilden ayrılmayı düşünüyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayıdır”

Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili zere kadar bir engel olmadığını kaydeden Yavuz, “Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takılanların tüm söylemlerini çöpe atın. Ne söylüyorlarsa kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak adına ve ortalığı bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi bu, daha önceki dönem parlamenter sistem döneminde başka bir sistemde seçilmişti. O yüzden sil baştan başladı. İkinci dönemi 2023 olacak. Seçim 2023’ün Haziranının 18’inde yapılacak. Oradaki seçimde Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayıdır” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın önünde aday olmasına ilişkin hiçbir engel yok”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yapılan Anayasa değişikliğine de değinen Yavuz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2012 yılında bir kanun çıkardı ve meclis dedi ki bundan önceki Cumhurbaşkanları 7 yıllığına seçilmişti. Dolayısıyla ondan ibarettir süreleri. Bu hükmü oy birliği ile Anayasa iptal etti. Siz eğer Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğinden sonra aday olamaz diye düşünüyorsanız, olamaz diye madde koymanız lazımdı. Koymadıysanız seçilmesi için hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanımızın önünde aday olmasına ilişkin hiçbir engel yok. Gececi maddeyle yasaklamadığınız sürece asla olumlu etkiler olumsuz etkileyemezsiniz olumlu etkiyi. Anayasayı değiştiren ilgili kanun çerçeve 7. maddesi diyor ki anayasanın 101. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değişmiştir diyor. Buradan da baktığımızda hiçbir engel yok. 2012 anayasa mahkemesi kararı sistem değiştiği için kavram değiştiği için, kanunların geriye işlemezliği ilkesi var. Kanunlar geriye işlemesi için özel hüküm koymanız gerekir. Buda yok. Dolayısıyla cumhurbaşkanımız aday olmasına ilişkin zerre kadar engel yoktur.”

“AK Parti ile MHP’nin arasında zerrenin zerresi kadar bile ihtilaf olmadı”

Seçim kanuna ilişkin tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Yavuz, paketin sadece meclise geleceği günü beklediklerini vurguladı. Erken seçim söylentileri olmasın diye seçim kanunu paketini meclise getirmediklerini de belirterek, “Sandığa güvenemeyenler eski parlamenter sistemi özlüyorlar ya ne yaparım ben diye kafa karıştırıyorlar. 5 tane seçim kanunumuz var. Biz Cumhur İttifakının bileşenleri olarak kanunları bir pakete dönüştürdük. Biz bu çalışmayı yaptık ve bitirdik çalışma hazır. Biz sadece meclise geleceği günü bekliyoruz. O çalışmayı yaparken AK Parti ile MHP’nin arasında zerrenin zerresi kadar bile ihtilaf olmadı, ittifak olarak bir karar alındı. Şimdi zamanını bekletiyoruz. Şimdi gelseydi erken seçime gidecekler diyeceklerdi. Onun için zaman biraz daha daralsın birileri de erken seçim var mı yok mu diye dedikodu yapmasın dedik” dedi.

“Kılıçdaroğlu bir dönem seçmen olamamıştı, biz onu da düşündük”

Seçim kanununa ilişkin bir takım kritik değişiklikler yapıldığını belirten Yavuz, Kılıçdaroğlu’nun bir dönem seçmen olamamasına ilişin örnek vererek bununda önüne geçecek bir değişiklik yaptıklarını söyledi. Yavuz, “Özellikle bir takım kritik az madde değişimi ama kritik gördüğümüz bir tane örnek vereyim mesela seçmen oluyoruz, kemal Kılıçdaroğlu bir ara seçmen değildi. Bir kişi bir kez seçmen olduysa hep seçmen olsun diye düşündük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nu da düşündük. Az ama öz değişiklikler yapalım istedik. Biz 2023 seçimleri daha demokratik ortamda gerçekleşsin istiyoruz. Biz 1 tane bile oyumuz gitmesin istiyoruz. O yüzden çok çalışacağız, o yüzden hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz” diye konuştu.

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