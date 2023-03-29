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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, "Hüzünle ayrılıyorum, üzüntüyle ayrılıyorum” dedi.

Politika 29.03.2023, 14:57
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, "Hüzünle ayrılıyorum, üzüntüyle ayrılıyorum” dedi.

Milletvekili Ağıralioğlu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Ağıralioğlu, “İYİ Parti’den istifa ederek ayrılıyorum. Hüzünle ayrılıyorum, üzüntüyle ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

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