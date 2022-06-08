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Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı.
Politika 08.06.2022, 14:55
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı.
Komisyon; çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.