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Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı.

Politika 08.06.2022, 14:55
Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı.

Komisyon; çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.

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