Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu TBMM’de toplandı.

Komisyon; çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.