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Yaşlı kadın İnce’ye elini öptürüp, söz istedi

Karabük’te bir vatandaş, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye zorla elini öptürüp, vaatleri için söz istedi.

Politika 15.06.2021, 15:55
Yaşlı kadın İnce’ye elini öptürüp, söz istedi

Karabük’te bir vatandaş, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye zorla elini öptürüp, vaatleri için söz istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük’e geldi. Başkan İnce, otobüs eşliğinde parti binasının önüne gelerek vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra vatandaşlara konuşma yapmak isteyen İnce’ye, yaşlı bir kadın yaklaşarak elini öptürmek istedi. Korona virüs dolayısıyla elini öpmek istemeyen İnce, kadının ısrarı üzerine elini öptü. Daha sonra İnce’nin vaatlerini yerine getirmesi için söz isteyen yaşlı kadın, seçimde Memleket Partisi’ne oy vereceğini söyledi.

Partisinin il örgütlenmelerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen İnce, Memleket Partisi olarak seçime hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İl Başkanlığı’nın açılışını yapan İnce, parti yöneticileri ile bir araya gelerek toplantı yaptı.
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