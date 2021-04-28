Yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan PKK’lı sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesinin Suruç’ta sınır personeli tarafından yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç’ta görevli sınır personelleri tarafından yaşa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç’ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi.