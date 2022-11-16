Yargıtay’dan FETÖ yöneticileri hakkında kısmen bozma ilamı

Başkentte görülen çatı davasında, eski milletvekili İlhan İşbilen, örgütün yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen’in akrabası Kazım Avcı’ya verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezalarını bozma kararına direndi.

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, İlhan İşbilen ve Kazım Avcı ile taraf avukatları katıldı. Sanık ve sanık avukatları Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederken, katılan vekilleri mahkemenin kararında direnmesini talep etti. Beyanlardan sonra kararını açıklayan mahkeme, eski kararında direnerek, sanıklara ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 17 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme, kararın temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan FETÖ çatı davasında, örgütün yöneticileri eski milletvekili İlhan İşbilen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen’in akrabası Kazım Avcı’ya verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezalarını bozma kararına direndi. Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 4’er ay hapis ceza veren mahkeme, ayrıca sanıkların mal varlıklarına tedbir konulmasına da hükmetti.

75 kişi hakkında açılan davayı 2018’de sonuçlandıran Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, eski Milletvekili İlhan İşbilen ve Gülen’in akrabası Kazım Avcı’ya ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar için ayrıca ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından da 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay sanıklar hakkındaki kararı kısmen bozdu

Yargıtay 3’ncü Ceza Dairesi, sanıklar Abdülkadir Aksoy, Dilaver Azim ve Ali Çelik’e, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan verilen 10 yıl 6’şar ay hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı. Yüksek mahkeme, Fetullahçı terör örgütünün yöneticisi konumunda oldukları sebebiyle darbe girişiminden de sorumlu tutularak ‘Anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı’ya verilen cezaların ise bozulması kararlaştırıldı. Mahkeme, sanıkların ‘silahlı terör örgütü yönetme’ suçunu oluşturduğu ve üst sınırdan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı. Yüksek mahkeme bu sanıklara ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından verilen 17 yıl 4 ay hapis cezasını ise onadı.