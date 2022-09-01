Yargıtay’da yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi

Yeni adli yıl açılış töreni Yargıtay’da düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Arınç, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yargıtay’da, 2022-2023 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde, konuşmalar öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu konser verdi. Yargıtay’ın kuruluşundan bugüne tarihsel sürecini tanıtan film gösterimi davetlilere sunuldu.

"İnsanların yaşam haklarına yönelik tehlikelere karşı Türkiye sessiz kalmamış"

Tören de konuşma yapan Yargıtay Başkanı Akarca, Türkiye’nin insan yaşam haklarına yönelik tehlikelere sessiz kalmadığını belirterek, "Güçleri olduğu halde göçmen ölümlerine engel olmayan, göçmenlerin bindikleri tekneleri batıran, geri iten veya bu insan hakları ihlallerine duyarsız kalan insan hakları havarisi devletler de sessiz kaldıkları için zalimdir ve tarih önünde kaybedendir. İnsanların yaşam haklarına yönelik tehlikelere karşı Türkiye sessiz kalmamış; savaştan, iç çatışmalardan ve zulümden kaçanlara kapısını açmıştır. Yunus Emre’nin “yaratılanı sev, yaratandan ötürü” felsefesi ile ayırt etmeksizin tüm mazlumlara şefkat ve merhametle davranmıştır. Bu nedenle Türkiye tarih önünde kazanandır" ifadelerini kullandı.

Akarca konuşmasına söyle devam etti:

"Bizler, insan hakları anlayışımız çerçevesinde milyonlarca sığınmacıya kucak açan, her türlü felakette dünyanın değişik ülkelerine insani yardımlarda öncülük eden bir ülke olarak, çocuklarımıza ve torunlarımıza yüz kızartıcı bir özür mirası değil, aksine haklı bir gurur mirası bırakmanın vicdani rahatlığını yaşıyoruz."

"Irkçılığı kışkırtacak davranışlar bizlere yakışmaz"

Türkiye’de bulunan sığınmacılara ülkelerine döneceği güne kadar gerekli sabrın ve hoşgörünün gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Akarca, "Savaştan ve zulümden kaçarak ülkemize sığınan insanların, can güvenliklerinin sağlanması koşuluyla ülkelerine geri döneceği güne kadar gerekli sabrı ve hoşgörüyü göstermeliyiz. Irkçılığı kışkırtacak davranışlar bizlere yakışmaz. Bilge devlet adamı Aliya İzzetbegoviç’in veciz şekilde ifade ettiği gibi, “Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz" dedi.

"FETÖ bir terör örgütüdür"

Türk yargısının vermiş olduğu ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen kararlara göre FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin önce somut adımlar atmaları gerektiğini söyleyen Akarca, "Son yıllarda yargıyı etkileme girişimlerine siyasi niteliği ağır basan uluslararası bir boyut da eklenmiştir. Özellikle, darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden bazı yabancı ülkelerin ve bunların uzantılarının devam eden FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısını karalamaya yönelik faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Şu bilinmelidir ki Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçli, eğitimli ve duyarlıdır. Anayasaya, bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve kanunlarımıza uygun biçimde yapılan yargılamalar sonucu bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen kararlara göre FETÖ bir terör örgütüdür. Bu nedenle, uluslararası alanda Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin öncelikle bu gerçeği kabul etmeleri ve gerekli somut adımları atmaları zorunludur" diye konuştu.