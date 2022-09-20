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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
Politika 20.09.2022, 13:06
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "(HDP’nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne verilecek savunma hakkında) Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz"
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