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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

Politika 07.06.2021, 21:32
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

İddianamede; HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiği belirtildi. HDP üyelerinin eylemleri ve beyanlarıyla, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi.

İlk dava 17 Mart'ta açılmıştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ilk iddianamesinde HDP'nin kapatılmasını ve 687 HDP'linin siyasetten yasaklanmasını istemişti.

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