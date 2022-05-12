Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının bir bölümünü onayladı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onayladı.

Kaftancıoğlu, kararın ardından Twitter’dan videolu mesaj yayınlayarak, meselenin kendisine verilen cezanın ötesinde hukukun geldiği nokta olduğunu belirterek “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar 84 milyon için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.