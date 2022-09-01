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Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti
Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti
Politika 01.09.2022, 10:54
Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti
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