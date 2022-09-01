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Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Politika 01.09.2022, 10:54
Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti

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