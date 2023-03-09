Yargıtay Başkanı Akarca, “Hukuk Rehberi”nin tanıtımına katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile hazırlanan “Hukuk Rehberi”nin tanıtımına katıldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile hukuk yargılamasında araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması, davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amacıyla hazırlanan “Hukuk Rehberi”nin tanıtımına katıldı.

İki cilt şeklinde hazırlanan Hukuk Rehberi’nin, hukuk mahkemelerinde görev yapan hâkimler başta olmak üzere tüm hukukçulara çok önemli fayda sağlayacağını ifade eden Akarca, rehberin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hukuk Rehberi’nin tanıtımının ardından, rehberin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür sertifikası takdim edildi.

Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri ile tetkik hâkimleri de yer aldı.