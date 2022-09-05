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Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’da görevlendirilen ’25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı’ adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.
Politika 05.09.2022, 14:18
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’da görevlendirilen ’25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı’ adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.
Yargıtay Başkanı Akarca, 5 Eylül ile 5 Kasım tarihleri arasında mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Eğitim Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.
Yargıtay’ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu konularında bilgilendirme yapılan seminere, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.
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