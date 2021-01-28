banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü
Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında
Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında
Ceza üstüne ceza yediler, sinir krizi geçirdiler
Ceza üstüne ceza yediler, sinir krizi geçirdiler

Yargı Reform Paketi'nde neler var?

Finansgündem.com'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz" dedi.

Politika 28.01.2021, 09:44
4
Yargı Reform Paketi'nde neler var?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün AK Parti MYK'ya sunulan ve kamuoyunun uzun zamandır beklediği, hukuk ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren yargı reform paketine ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında anayasal ve yasal reformlarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yeni gelen paket, Türkiye'de 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapmış olduğumuz anayasal ve yasal reformların adeta ince işçiliği gibi toplumun tüm kesimlerine nüfuz eden ve toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir."

RESMİ TATİL AÇIKLAMASI

Özkan, reform paketinin ifade ve örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi anlamında ciddi düzenlemeler içerdiğini dikkat çekerek, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da bile olmayan Türkiye'de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır" diye konuştu.

ÖZEL HAYAT GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Özkan, AK Parti'nin 2007 yılında hayata geçirdiği reform paketlerini genişleteceklerini belirterek, "Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız. Medya kuruluşlarının farkındalığını da ortaya koyacağız bu reform paketi ile" dedi.

49 HEDEFİ VAR

Cahit Özkan, söz konusu reform paketinin genel çerçevesine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi 'ikinci mevzuat' diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor" ifadelerini kullandı.

HER ÇEVREDEN İNSANA DOKUNACAK

Özkan, "Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dokunan, adeta kılcal damarlara kadar nüfuz edecek bir reform alanı ifade ediyoruz. Her sosyal çevreden, her düşünceden, her inançtan insana dokunacak. Kadın haklarından hayvan haklarına, pek çok yargısal ve hukuksal alanı içeriyor paket" dedi.

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13