Yalova’daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

Bulgaristan genel seçimleri için Yalova’da kurulan 4 sandıkta oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova’da yaşayan yaklaşık 2 bin seçmen için Yalova merkez Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy Beşyüzevler ve Altınova Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar sürecek. Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda kurulan sandıklarda dileyen seçmenler dijital oy kullandı. Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, Ramazan ayı nedeniyle sabah ilk saatlerde fazla bir katılım yaşanmadığını söyledi. Özgür, öğleden sonra daha yoğun bir katılım beklediklerini söyledi.

Özgür, Bulgaristan’daki Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (HÖH) de seçimlere girdiğini hatırlattı.