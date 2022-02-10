Xi Jinping’in “Kış Olimpiyatları” temasları

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yoğun bir Olimpiyat gündemiyle temas ve çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 4 Şubat günü başkent Pekin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider, ülkelerinin “demokrasi, kalkınma, güvenlik ve düzen” olmak üzere dört alandaki ortak duruşunu beyan etti. Görüşmede, dünyaya diyaloğu geliştirme, karşılıklı güveni artırma ve fikir birliğini güçlendirme yönünde önemli sinyaller verildi.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni 4 Şubat akşamı Çin Ulusal Stadyumu’nda (Kuş Yuvası) düzenlendi. Xi Jinping, törende oyunların resmen başladığını ilan etti. Jinping, 5 Şubat günü Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ikili görüşmelerde bulundu. Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, aynı gün Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın yabancı konukları onuruna bir öğle yemeği verdi.

Devlet Başkanı Jinping, öğleden sonra ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.

Xi Jinping, 5 Şubat’ta saat 20.00 sıralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i uğurlayarak, o günkü diplomatik temaslarını tamamladı.

Bir günde konukların onuruna verilen bir yemeğe ve 10 ayrı görüşmeye katılan Xi Jinping, her toplantı arasında sadece 10 dakika dinlenme fırsatı buldu. Jinping, yoğun tempoya karşın tüm konuklarını sıcak ve samimi bir dil ve tavırla ağırladı.