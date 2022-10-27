Xi Jinping: “ABD ile çalışmaya istekliyiz”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ulusal Komitenin gerçekleştirdiği ABD-Çin ilişkileri etkinliğinde dünyada istikrarın sağlanmasına barışın yardımcı olmak için Çin ve ABD arasındaki iletişim ve işbirliği güçlendirmeli açıklamasında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Ulusal Komitesinin gerçekleştirdiği ABD-Çin ilişkileri etkinliğinde iki ülke ilişkilerine değindi. Xi Jinping, “Büyük güçler olarak Çin ile ABD arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, küresel istikrar ve kesinliğin artırılmasına ve dünya barışı ve kalkınmasının desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi. Xi, ilişkileri güçlendirmenin sadece her iki ülke için de iyi olmayacağını aynı zamanda dünyaya da fayda sağlayacağını vurgulayarak "Karşılıklı saygı göstermek, barış içinde bir arada yaşamak ve yeni dönemde geçinmenin yollarını bulmak için ABD ile çalışmaya istekliyiz" dedi.

İki ülke arasında Çin’in Tayvan politikası ve Rusya ile ilişkisi gibi konularda farklılık bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün askeri danışmanlarıyla yaptığı toplantıda Çin ile olan rekabeti kontrollü bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Biz çatışma çıkarmaya çalışmıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.