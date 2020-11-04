Wisconsin’de kazanan Biden oldu

ABD başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden 10 delegeye sahip Wisconsin’de Demokratların adayı Joe Biden kazandı.

ABD’de başkanlık seçimlerinde yarış kıyasıya devam ederken 10 delegeli Wisconsin’de kazanan belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin’i kazandı. Biden eyalette oyların yüzde 49.6’sını alırken, Trump ise oyların yüzde 48.9’una sahip oldu. Wisconsin Seçim Komisyonu Başkanı Meagan Wolfe oyların yüzde 98’inin sayıldığını, Richard County bölgesinde oy sayımının devam ettiğini açıkladı.

Wisconsin’de yeniden sayım istenecek

Başkan Donald Trump’ın seçim kampanya merkezinden yapılan açıklamaya göre, Wisconsin’de yeniden sayım istenecek. Trump’ın seçim kampanyası yöneticisi Bill Stepien yaptığı açıklamada, "Oy verenleri bastırmak için kullanılan saçma oy verme sistemi taktiklerine rağmen Wisconsin’in bıçak sırtı inceliğinde bir yarış olacağını biliyorduk" dedi. Stepien ayrıca Wisconsin’in birçok bölgesinde sıra dışı olayların raporlarının geldiğini ve bunun oy sonuçlarını etkilediğinden endişe ettiğini belirtti. Stepien, Trump’ın yeniden sayım isteme için haklı nedenleri bulunduğunu ve bunu hemen yapacaklarını bildirdi.

Wisconsin Valisi Scott Walker ise katıldığı bir gösteride Biden ile Trump arasındaki farkın yeni sayıma gerek olmayacak kadar farklı olduğunu ifade etti. Wisconsin eyaleti kanunlarına göre yeniden seçim yapılması için kazanan kişi ile kaybeden aday arasında farkın yüzde 1’den az olması gerekiyor.

ABD’de 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.