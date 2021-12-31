banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Washington’dan Doğu Türkistan’a destek

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Doğu Türkistan için aldıkları karardan dolayı ABD Senatosu’nu tebrik ettiğini belirterek, “Bugün Çin Hükümeti, 1 buçuk milyar nüfusu ile dünyayı kuşatmaya çalışıyor” dedi.

Politika 31.12.2021, 11:23 31.12.2021, 11:31
Washington’dan Doğu Türkistan’a destek

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Doğu Türkistan için aldıkları karardan dolayı ABD Senatosu’nu tebrik ettiğini belirterek, “Bugün Çin Hükümeti, 1 buçuk milyar nüfusu ile dünyayı kuşatmaya çalışıyor” dedi.

Washington’tan gelen açıklamaya göre Beyaz Saray’dan Doğu Türkistan’a destek kararı çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde üretilen malların ithalatını yasaklayan yasayı onayladı. Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ABD’nin aldığı boykot kararından memnuniyetini ifade ederek; Çin Hükümeti’nin, 2014’ten bu yana kurduğu sayısız kampta, Uygur Türklerine yaptığı işkenceleri ve tüm dünyanın göz göre göre bu konuya sessiz kaldığını beyan etti.

“Çin’in tamamından gelen ürünler boykot edilseydi o zaman Çin ekonomisi sıkıntıya düşerdi”

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Uygur Türklerine karşı yapılanlar karşısında aldığı boykot kararını desteklediğini ve ne kadar Amerika’nın kendi menfaatleri için uyguladığı politika olsa da Doğu Türkistan’a bir nebze nefes aldırdığını ifade eden Prof. Dr. Nedim Ünal, “Birkaç gün önce Biden’ın aldığı karar neticesinde, bundan sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde üretilen ürünlerin, Amerika topraklarına girmesine müsaade edilmeyecektir. Fakat sadece belirtilen bölge için geçerlidir bu durum. Çin’in tamamından gelen ürünler boykot edilseydi eğer, o zaman Çin ekonomisi sıkıntıya düşerdi” dedi.

“İnsanlar belki de en az 30 yıldır ailesinden haber alamıyorlar”

Çin Hükümeti’nin bütün dünyayı yok saydığını ve Uygur Türklerine meslek kazandırma politikasıyla, kendi menfaatleri için her köşesine kameralar yerleştirdiği korkunç zulüm merkezlerinden bahseden Prof. Dr. Nedim Ünal, “Uygur Türkleri hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. 2014 yılında Çin, Doğu Türkistan’ın Urumçi ve Kaşgar başta olmak üzere belli başlı yerlerde sayısız kamplar kurmuştur. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin Hükümeti’nin kapılarını dünyaya kapattığı kapalı bir havzadır. O bölgede ne bir internet bağlantısı ne de telefon bağlantısı vardır. İnsanlar belki de en az 30 yıldır ailelerinden haber alamıyorlar ve kampta tutulan Uygur sayısı kesin değildir. Kimine göre 1 milyon olduğu tahmin edilen sayıyı, Birleşmiş Milletler 2 milyon olarak tespit etmiştir. Ben bu kampları, Adolf Hitler’in; Yahudileri ve diğer birtakım azınlıkları hapsettiği Nazi Kamplarına benzetiyorum. Etrafı elektrikli tellerle çevrilmiş, yüksek duvarlarla örülen ve her yerinde gözetleme kuleleri olan bir ablukadır. İnsanların bu alandan çıkmasına kesinlikle müsaade edilmeyen tuvaletsiz ve havasız, 10 kişilik zindanlarda, 40’ar kişi yatırılıyorlar” diye belirtti.

“Çin, sadece bu kamplarla yetinmiyor”

Zaman zaman dünyanın muhtelif yerlerinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği dahil Uygur Türklerine yapılanlar konusunda kararlar alıp sessizliklerini bozduklarını, fakat 21’inci yüzyılda tüm bu zulme tüm dünyanın kayıtsız şartsız şahitlik ettiğine içerlenen Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Çin, sadece bu kamplarla yetinmiyor. Urimçi’deki nüfusun yüzde yüzü Uygurlardan oluşuyorken, şu an yüzde otuza kadar düşürülmüştür. Bölgenin nüfus yapısını değiştirme politikasıyla, kendince nizam veriyor. Birçok ibadethane yok edip, ibadet eden insanları ise fişliyor ve Ramazan Ayı’nda, niyetli insanlara zulmedip, evinde Kur’an-ı Kerim okuyanları ise eziyorlar. Bölgede yaşayanlar için, sakal bırakmak suç sayılıyor. İnsanların, kendi inanç ve değerlerine saygısızlık yapıp, korkunç işkencelere maruz bırakıyorlar. Urumçi Bölgesi’nin her yerini kameralarla donatıp, adeta orayı açık ceza evine çevirdiler.”

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8