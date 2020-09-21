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Volkan Bozkır, BM toplantılarının açılış konuşmasını yaptı

VOLKAN BOZKIR, BM ÜST DÜZEY TOPLANTILARININ AÇILIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Politika 21.09.2020, 17:04
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Volkan Bozkır, BM toplantılarının açılış konuşmasını yaptı

Volkan Bozkır, BM üst düzey toplantılarının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bileşil Milletler, bu yıl etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ilk kez video konferans yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Liderler, bu yıl New York’a gidemezken çektikleri videoları 75. Genel Kurul’a gönderecek. Bu yılki Genel Kurul’a Volkan Bozkır başkanlık ediyor. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları kapsamında açılış konuşmasını Volkan Bozkır yaptı. Volkan Bozkır’ın konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuştu. Açılış çerçevesinde ayrıca BM’nin 75. Yıldönümüyle ilgili çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında ilk olarak, BM’nin 75.Yıldönümünü Anma Toplantısı yapılıyor.

Bozkır, “Arzulanan Gelecek için İhtiyaç Duyduğumuz BM: Çoktaraflılığa Bağlılığımızı Yineliyoruz” açılış konuşmasında, “arzulanan geleceğe ve buna ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz yapıda bir BM’ye erişebilmek için, kaynakları seferber etme, gayretleri güçlendirme, yepyeni bir siyasi irade ve liderlik ortaya koyma" çağrısında bulundu.

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