Son Dakika
Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosuna seslendi, 'Rusya’nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, “Rusya’nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor” dedi.
Politika 15.03.2022, 18:38 15.03.2022, 19:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentosunda yaptığı hitabında, “Rusya’nın saldırıları Ukrayna halkını tamamen köleleştirmek ve yok etmek için yapılıyor” dedi.