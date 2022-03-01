Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın" dedi.