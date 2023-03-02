Vietnam’ın yeni devlet başkanı Vo Van Thuong oldu

Vietnam’da Nguyen Xuan Phuc’un istifası ile boşalan devlet başkanlığı görevine Vo Van Thuong seçildi.

Vietnam’da 17 Ocak’ta Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc’un istifası etmesinin ardından Ulusal Meclis, ülkenin yeni devlet başkanını seçti. Bugün olağanüstü oturumda gerçekleştirilen oylamada, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi adayı Vo Van Thuong, Vietnam’ın yeni devlet başkanı seçildi. Oylamanın ardından konuşan Thuong, ülkesine, halkına ve Vietnam Anayasası’na sadık kalma sözü verdi.

Parlak kariyeri ile dikkat çekiyor

Vinh Long bölgesinde doğan ve felsefe alanında eğitim aldığı bilinen Thuong, ülkenin en üst karar alma organı olan 16 üyeli Politbüro’nun en genç üyesi olarak biliniyor. Thuong’un ayrıca Vietnam’ın en güçlü figürlerinden olan Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong’a yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk iddiaları ardından istifa etmişti

Öte yandan, 2016-2021 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Nguyen Xuan Phuc, Nisan 2021-Ocak 2023 arasında ise Devlet Başkanlığı koltuğunda oturmuştu. İktidardaki Vietnam Komünist Partisi tarafından yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Phuc, geçtiğimiz Ocak ayında partisinden ve devlet başkanlığından istifa etmişti.