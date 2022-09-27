Venezuela-Kolombiya kara sınırı 7 yıl sonra açıldı

Kolombiya ile Venezuela arasındaki en önemli kara sınırı olan Uluslararası Bolivar Köprüsü, 7 yılın ardından törenle açıldı.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki yıllardır süren kopuk ikili ilişkilerin yeniden tesisi için adım atıldı. Venezuela’nın Tachira eyaleti ile Kolombiya’nın Cucuta kentini bağlayan ve iki ülke arasındaki en önemli kara sınırı olan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü, 7 yılın ardından geçişe açıldı. Kömür, tuvalet kağıdı ve meyve gibi ürünlerin taşımacılığında yoğun olarak kullanılacak olan köprünün açılış törenine Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro katıldı. Devlet Başkanı Petro, Kolombiya’nın Caracas Büyükelçisi Armando Benedetti, Venezuela’nın Kolombiya Büyükelçisi Felix Plasencia, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez ile milli marşlar eşliğinde köprüden yürüyerek geçti. Devlet Başkanı Petro, bu açılışın insan haklarına uygun bir ortam oluşturmasını beklediklerini ve iki taraf için de güvenli bir sınır geçişi olmasını istediklerini belirterek, “Sınırı geçen ilk isim olmak istedim” dedi. Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmenin henüz gündemde olmadığını dile getirdi.

Kamyon geçişi başladı

Köprünün açılışının ardından çiçekler ve iki ülke bayraklarıyla süslenen ilk kamyonların geçişi başladı. Tıbbi malzeme taşıyan ilk kamyonlar Kolombiya’dan Venezuela’ya geçti. Malzeme taşıyan kamyonların her gün yerel saatle 10.00 ile 17.00 arasında geçmesinin planlandığı açıklanırken, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez düzenlediği basın toplantısında yaya geçişlerinin de yakın zamanda başlamasının beklendiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Venezuela’nın 2019 yılında Kolombiya’da Maduro hükümetine karşı Juan Guaido’yu desteklemesinin ardından gerildi. Dönemin Devlet Başkanı Ivan Duque yönetimindeki Kolombiya, 2019 yılının Nisan ayında Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Guaido’yu tanıdığını duyurmasıyla iki ülke ilişkileri tamamen kopmuştu. Yıllar süren siyasi krizin ardından Kolombiya’da Haziran ayındaki seçimleri kazanan Başkanı Gustavo Petro, Venezuela ile ilişkilerin normalleştirilmesi için harekete geçerek büyükelçi atadı.