Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Ali Erbaş'ın duasına eşlik etti!

Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etmesinin ardından yeni dönem başlangıcı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda önemli açılamalarda bulundu. Erdoğan için düzenlenen törene yurt dışından da büyük bir katılım olurken çok sayıda devlet başkanı törende görüldü. O isimlerden biri olan ve Başkan Erdoğan ile yakın diyaloğu ile tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yapılan duaya el açarak eşlik etti.

MADURO DUAYA EL AÇARAK EŞLİK ETTİ

Külliye’de bugüne özel 21 devlet başkanının katıldığı bir tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere tek tek teşekkür etti. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni dönem için dua etti.

Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti. Maduro’nun o anları kameralara yansıdı.