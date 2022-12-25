Venezuela Brezilya’ya 3 yılın ardından büyükelçi atayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile 2019 yılında bozulan ilişkileri düzeltmek için yeniden büyükelçi atanacağını duyurdu.

Venezuela ile Brezilya arasında 2019’da bozulan diplomatik ilişkiler yeniden hareketlenmeye başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, Brezilya’ya yeniden büyükelçi atanacağını duyurdu. Maduro, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde konsolos olarak görev yapan Manuel Vicente Veddel’in ülkesinin yeni Brezilya büyükelçisi olacağını söyledi. Atamanın Venezuela Kongresi tarafından da onaylanması gerekirken, Veddel’in Brezilya’da son seçimleri kazanan ve 1 Ocak 2023’te başkanlık koltuğuna oturacak olan solcu Luis Inacio Lula da Silva ile aynı gün göreve başlaması bekleniyor.

Diplomatik ilişkiler yeniden inşa ediliyor

Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019 yılında Kolombiya hükümetinin Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımasının ardından bozulmuştu. Yeni büyükelçinin göreve başlamasıyla iki ülke arasındaki bağların yeniden kurulması bekleniyor.

Brezilya’da geçtiğimiz 30 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerini İşçi Partisi lideri Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Venezuela hükümeti dostluk bağlarını yeniden güçlendirmek için iyi niyetlerini dile getirmiş, Lula da Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden inşa edeceğini duyurmuştu.