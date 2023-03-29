Vefalı Tayvan, Türkiye’ye en fazla yardım eden ülkelerin başında

Tayvan, 1999’da Türkiye’nin kendilerine gönderdiği yardımı unutmadı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’ye en fazla yardım eden ülkelerden birisi oldu.

6 Şubat tarihinde art arda 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkelerden biri de Tayvan oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tayvan, 130 kişilik arama kurtarma ekibi ile 5 arama kurtarma köpeğini Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına dahil etti. Tayvan Hükûmetinin sağladığı nakit yardımın yanı sıra, Tayvan halkı da bağış yaparak Türk halkına destek oldu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ve üst düzey hükûmet yetkilileri, birer maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlama kararı aldı. Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğü Tayvan’da Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek’in organize ettiği kampanya çerçevesinde 30 milyon dolar bağış alındı. Ayrıca, Türkiye’ye gönderilmek üzere 600 tonluk yardım malzemesi toplandı.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai, Türkiye’nin, 1999’da Nantou şehrinde yaşanan depremde Tayvan’a arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek, “20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Toplanan bağışlar çerçevesinde Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) arasında deprem bölgesindeki insani yardım çalışmaları çerçevesinde yeni iş birlikleri geliştirilerek üç proje başlatılıyor.

İlk proje çerçevesinde insani yardım malzemelerinin dağıtımı, danışmanlık hizmeti ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla psikososyal destek sağlanması, sağlık danışmanlığı verilmesi ve gereken durumlarda sevklerin yapılması hedefleniyor. İkinci projede ise Sağlık Bakanlığı, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ve SGDD-ASAM arasında depremzedelerin sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlamak maksatlı başlatılacak olan proje çerçevesinde sağlık çalışanlarının deprem bölgesinde kalabileceği konteynerler ve doktorların sağlık hizmetlerini gerçekleştireceği mobil sağlık klinikleri temin edilecek.

Üçüncü projede ise Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile SGDD-ASAM iş birliğinde başlatılan bir başka proje ile deprem bölgesindeki okul dışı kalmış çocukların eğitime erişimleri, mobil öğrenme merkezleri ve bilgisayar laboratuvarlarına çevrilecek konteynerler aracılığıyla mümkün kılınacak.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Türkiye’nin Tayvan’da yaşanan depremde ekip gönderen farklı ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Bu yüzden ilk yardım eden de biz olmalıyız. 6 Şubat’ta kurtarma ekibimiz hemen harekete geçti ve ertesi gün geldiler. Adana ve Adıyaman’a gittiler. Tayvan’da Türk dostlarımızı desteklemek için büyük bir kampanya var. Neredeyse 41 milyon ABD dolarına ulaştı. Dolayısıyla bu miktardaki parayla, bağışı kullanmak için bazı ortaklarla birlikte çalışmak üzere hızlı hareket etmeliyiz. İyi ve en kısa sürede kriz ofisine teslim etmeliyiz” dedi.

ASAM’la çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Chih-Yang Huang, çocukların eğitimini desteklemek için bilgisayar, konteyner bilgisayar sınıfları bağışlayacaklarını ve bunun çok anlamlı bir destek olacağını dile getirdi.