banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı

Vatikan Büyükelçisi Solczyński’, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski’yi kabul etti.

Politika 26.07.2022, 15:22
Vatikan Büyükelçisi Solczyński’, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski’, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Solczynski’nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık