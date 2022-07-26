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Vatikan Büyükelçisi Solczyński’, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski’yi kabul etti.
Politika 26.07.2022, 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski’, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Solczynski’nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.