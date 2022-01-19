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Vatandaşların yüzde 33’ü AB’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor

"Türkiye’nin AB üyeliğine karşıysanız karşı olmanızın üç nedeni nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15’i "Avrupa Birliği (AB) üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil", yüzde 14’ü "AB başarısız bir birlik, yakında dağılır" ve yüzde 33’ü "AB zaten bizi üye kabul etmez” cevabını verdi.

Politika 19.01.2022, 13:23 19.01.2022, 13:41
Vatandaşların yüzde 33’ü AB’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etmeyeceğini düşünüyor

"Türkiye’nin AB üyeliğine karşıysanız karşı olmanızın üç nedeni nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15’i "Avrupa Birliği (AB) üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil", yüzde 14’ü "AB başarısız bir birlik, yakında dağılır" ve yüzde 33’ü "AB zaten bizi üye kabul etmez” cevabını verdi.

Türkiye-AB mali iş birliği çerçevesinde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla yürütülen projelerin etki ve sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin yapıldığı Türkiye’de Sonuç Odaklı İzleme Teknik Destek Projesi-Faz 3 kapsamında ‘IPA Deneyim Paylaşım Semineri’ düzenlendi. Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “IPA fonlarını Türkiye’de en etkin şekilde kullandığımızdan emin olabilirsiniz. IPA, Avrupalı bir Türkiye’nin, Türkiyeli bir Avrupa Birliği’nin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım. Dolayısıyla IPA fonlarını en etkin şekilde kullanmak ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak hepimizin sorumluluğu. Şu ana kadar Türkiye’ye 9.2 milyar avroluk bir kaynak aktarıldı. Türkiye bu kaynakları tarımdan sanayiye, ulaştırmadan çevreye, tüketicinin korunmasından insan haklarına birçok alanda kullandı” dedi.

Sonuç odaklı izleme sürecini ısrarla sürdürdüklerini söyleyen Kaymakcı, “Yapılan IPA projelerinin kalıcı olması, sürdürülebilir olması ve her yapılan projeden çıkarılacak sonucun başka bir projede bize yeni bir başlangıç sunmasını hedefliyoruz. Bu amaçla da IPA fonlarını en etkin şekilde kullanmayı ve ortak çıkarlarımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

2021-2022 yılları için önemli projeler sunulduğunu ve 2021 yılı için sadece 16 projenin kabul gördüğünü, bunun da tutarının 210 milyon avro olduğunu söyleyen Kaymakcı, “Bu Türkiye gibi önemli büyük aday ülke için çok düşük bir rakam. Önceki yıllarda Türkiye’ye tahsis edilmiş aşağı yukarı rakamların üçte birine denk geliyor. Biz 2022 yılından itibaren bu fonların önceki yıllardaki düzeyine dönmesini bekliyoruz. Bu çünkü hepimizin yararına olacak” açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, konuşmasının ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında yaptırılan ankete ilişkin sonuçları paylaştı. Anket sonuçlarına göre "Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye’ye yararlı olacağına inanıyor musunuz?" ve "Türkiye’nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 97’si evet derken, yüzde 3’ü ise hayır dedi. AB üyeliğinin Türkiye’ye size göre en fazla yarar sağlayacağı üç alanı ise vatandaşlar, ‘Daha güçlü demokrasi, vize serbestisi, daha nitelikli yaşam standartları’ olarak seçti.

"Türkiye’nin AB üyeliğine karşıysanız, karşı olmanızın üç nedeni nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 15’i "AB üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil", yüzde 14’ü "AB başarısız bir birlik, yakında dağılır" ve yüzde 33’ü "AB zaten bizi üye kabul etmez” cevabını verdi. "Türkiye’nin AB’ye üye olacak yönetsel ve kurumsal kapasiteye ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 79’u evet cevabını verdi.

"Mevcut koşullarda AB’nin Türkiye’nin üyeliğini kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 96’sı hayır cevabını verdi. "AB, Türkiye’yi üye yapma konusunda sizce en çok hangi üç konuda endişe/şüphe/ kararsızlık duymaktadır?" sorusuna ise vatandaşların üç cevabı ‘Türkiye’nin toprak ve nüfus büyüklüğü, Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması, Türkiye’nin demokratik standartları’ şeklinde oldu.

Düzenlenen programa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

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