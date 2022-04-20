Vatandaşlara "Türkiye'nin gidişatı" soruldu, yüzde 71'i "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi

Türkiye'de çeşitli araştırmalar yapan Metropoll Araştırma'nın yaptığı "Türkiye'nin gidişatı" adlı çalışmada dikkat çeken verilere ulaşıldı. Vatandaşa Türkiye'nin iyiye mi yoksa kötüye mi gittiği sorusu yöneltildi.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 71'İ 'KÖTÜYE GİDİYOR' DEDİ

Ankete katılan vatandaşların yalnızca yüzde 22'lik bir kısmı Türkiye'nin gidişatının iyiye gittiğini söyledi. Yüzde 71'lik kısım ise Türkiye'nin kötüye gittiği görüşünde. Yüzde 5,2'lik kısımda yer alan vatandaşlar ülkenin ne iyiye ne kötüye gittiğini düşündüklerini belirtti. Ankete katılan vatandaşların yüzde 1,8'lik kısmı ise soruyu cevapsız bıraktı.

AK PARTİ SEÇMENİ ÜLKENİN İYİYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanlar vatandaşlara ayrıca "Bu Pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. Ulaşılan sonuçlara göre; AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 58,2'si ülkenin iyiye gittiğini düşünürken yüzde 32,5'lik kesim ülkenin kötüye gittiği kanaatinde. CHP'yi destekleyen vatandaşlar ise yüzde 95,7'lik oranlar ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor.

MHP'YE OY VERENLERİN YÜZDE 40'I "GİDİŞAT KÖTÜ" DEDİ

Araştırmada diğer bir dikkat çeken detay ise MHP'yi destekleyen vatandaşların verdikleri cevap oldu. MHP'yi destekleyenlerin yüzde 44,6'sı Türkiye'nin iyiye gittiği kanaatindeyken, yüzde 40'lık kesim aynı görüşte olmadıklarını belirtti. (haberler.com)