Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi
KARTAL VE SULTANBEYLİ’DE KAHVEHANEDE OTURAN VATANDAŞLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINI MERAK VE HEYECAN İÇERİSİNDE İZLEDİ. DOĞAL GAZ MÜJDESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi verdiği konuşmasını heyecanla ve merakla izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjde vereceğini açıklamıştı. Bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Kartal ve Sultanbeyli’de kahvehanede oturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını merak ve heyecan içerisinde izledi. Doğal gaz müjdesini duyan vatandaşlar hayırlı olmasını diledi.
Açıklamayı izleyen İsmail Çakır, “Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu devletin başından eksik etmesin” dedi.
Açıklamayı izleyen Alaattin Yalçın ise “ Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması vatana millete hayırlı olsun. Heyecanımız var. Başarılı olursak mutlu oluruz” diye konuştu.
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