Vanlı annelerin evlat nöbeti ikinci yılını tamamladı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 27 Şubat 2021 tarihinde başlattığı evlat nöbeti ikinci yılını tamamladı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Van’daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır’da eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, 27 Şubat 2021 yılında yaşadığı şehirde de eylem başlatmıştı. Vanlı annenin evlat eylemine şu ana kadar 32 aile de destek verdi. Van’da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (41), yaklaşık 11 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

“Kandil’in yolunu kapattık”

İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar isimli anne, haklı mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Evlatlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Sancar, “27 Şubat tarihi itibariyle eylemlerimizin ikinci yılı doldu. Büyük bir etkinlik hazırladık ancak meydana gelen depremlerden dolayı bunu gerçekleştirmedik. Sonsuza kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı HDP’ye bırakmayacağız. Anne ve babalar olarak Kandil’in yolunu kapattık. Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle Kandil’e ay yıldızlı bayrağımızı dikeceğiz” dedi.

Eylemlerini başlattıkları günden bu yan ülke genelinde 40 ailenin evladına kavuştuğunu hatırlatan Sancar, 11 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şeyma’ya da seslenerek, teslim olmasını istedi.