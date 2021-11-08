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Van’da şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki

Van’da gaziler ve şehit aileleri, Bingöl’de şehidin yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a yürüyüşle tepki gösterdi.

Politika 08.11.2021, 15:45
Van’da şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki

Van’da gaziler ve şehit aileleri, Bingöl’de şehidin yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a yürüyüşle tepki gösterdi.

Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe STK temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Boyalar Camii önünde bir araya gelen kalabalık, Sıhke Caddesi üzerinden Hz. Ömer Camisine kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, “Bingöl’de İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyine mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunmuş, şehit ailemize hakaret etmiştir. Biz bugün burada şehit yakınları, gazilerimiz ve Van halkı olarak Bingöl’deki şehit ailemizin nezdinde bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkmak, bu ahlaksızca söylemlere karşı tepkimizi ifade etmek ve kınamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz siyasetçisiniz, eleştirilebilirsiniz. İnsanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına küfretmenizi haklı kılmaz. Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine yaptığı ahlaksızca tavırları, şehit ve gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz” dedi.

Görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin şehit ailelerine, gazilere hakaret etme hakkına sahip olmadığını vurgulayan Kahraman, “Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz. Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfü Türkkan’ın partisi tarafından ihraç edilmesi bizim en büyük beklentimizdir. Van’dan Lütfü Türkkan’a bir kez daha sesleniyoruz; Görev yaptığın o gazi mecliste şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın, sıkılmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun, hem kalkıp utanmadan sıkılmadan şehit ailesini provokatörlükle suçluyorsun. Samimiyetsizce de özür diliyorsun. Biz senin özrünü asla kabul etmiyoruz. Biz şehit aileleri olarak sizin siyasi emellerinize oyuncak olmayız. Bizi siyasi çekişmelerin içerisine çekmeye çalışmayın. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye’nin neresinde olursa olsun kim şehit ailelerimize ve gazilerimize karşı saygısız eylem ve söylemlerde bulunursa bizleri karşılarında bulacaktır. Biz Van şehit aileleri olarak şehidimizin emanetine yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bir kez daha bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğliyorum” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile süren program, dua edilmesi ile sona erdi.

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