Van’da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklar kuruldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için Van’daki okullarda sandıklar kurulmaya başlandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi yarın Van’da da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, dün itibarıyla sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliğiyle ilgili bir günlük eğitim verdi. Eğitimin ardından görevliler, oy kullanılacak okullara giderek burada seçim kabini ve sandıklarını kurmaya başladı. Toplam 2 bin 294 sandığın kurulacağı ve 706 bin 611 seçmenin oy kullanacağı Van’da, hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde; mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 191 bin 106, adaylardan Muharrem İnce bin 887, Kemal Kılıçdaroğlu 334 bin 192 ve Sinan Oğan 9 bin 554 oy almıştı.