Van’da ’1. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi’ başladı

Van’da Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) tarafından düzenlenen ’1. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi’ başladı.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen ’1. Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi’, 4 oturum şeklinde iki gün boyunca devam edecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kongrede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; tarih, toplum ve kültür konularının konuşulacağı kongreyi çok önemsediklerini dile getirdi. Ülkenin her alanda ilerlediğini ifade eden Vali Balcı, "Elbette eksikler var ama hayatın her alanına dokunan, tarım, bilim, sanatta büyük hamleler yapan, gelişen çağdaş dünyaya ayak uydurmaya çalışan, büyümek, ilerlemek ve gelişmek isteyen, güneş gibi parlayan bir ülke var. Bu güneşin altında doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle birlikte yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Tarihi tecrübelerimizden anlaşılacağı üzere biz ne zaman bu coğrafyada bir ve beraber olduysak, Allah’ın ipine sımsıkı sarıldıysak hiç kimse düzenimizi bozamadı. Birlik ve beraberliğimizi bozduğumuz zaman, yolumuzu şaşırdığımız zaman hep sıkıntı çektik. Bölgenin insanları devletine, milletine kalpten ve yürekten bağlı. Onlara layık olduğumuz sürece onlar daha mutlu olacaklar" dedi.

"Aşiretler bu toplumun inkar edilemez gerçeği ve kadim kültürüdür"

Federasyonun geride bıraktığı 6 yılda çok sayıda çalıştay, buluşma, etkinlik ve konferans düzenlediğini belirten KAF Başkanı Rasim Aslan ise, "Birlik ve beraberliğin önünde engel olabilecek toplumsal sorunların çözümü için durmadan çaba sarf ettik. Kanaat önderlerimizi, manevi liderlerimizi, mülki idari amirlerimizi, STK’larımızı, toplumun siyasi temsilcilerini, ihtiyaç olan her kesimden insanımızı ziyaret ederek, el ele, omuz omuza durarak bu sorunların çözümü için mücadele ettik. Aşiretler, bu toplumun inkar edilemez gerçeği ve kadim kültürüdür. Ülkemizde yaşayan insanlarımızın çoğunluğu birey olarak ait olduğu bir ailesi, o ailenin ait olduğu bir kabilesi ve o kabilenin de mensup olduğu bir aşiretin varlığı inkâr edilemez bir gerçektir. Zira farklı aşiretlerden olmamız Cenabıhakk’ın, ’Ben sizi birbirinizi tanıyasınız diye farklı millet ve kabilelere ayırdım’ ayeti ile buyurulmaktadır. Nitekim hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Üstünlük, takva ve Allah’a itaatle, emir ve yasaklarına olan bağlılıktadır. Dolayısıyla hiçbir aşiretimizin diğer aşiretten üstün olduğu söylenmemeli ve tartışılmamalıdır. Bizim inancımızda da asıl olan İslam kardeşliğidir" ifadelerini kullandı.

"İnançların önündeki engelleri kaldırdığı için Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımı arz ederim"

Anti demokratik süreçlerde en çok aşiretlerin zarar gördüğünü ifade eden Aslan, "Bu nedenle bir tarafta ecdadımızın bırakmış olduğu milli ve manevi değerler yok sayılmış, diğer tarafta kadim ve tarihsel kültürümüz tahribata uğratılmıştır. Daha sonra yakın tarihimizin son dönemlerinde ise birtakım çevreler ve dış odakların bu boşluktan yararlanarak, toplumumuzu ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerinden kopararak milletine, devletine ve hatta manevi değerlerine düşman bir toplum haline getirdiler. Federasyon olarak bu tehlikeyi fark ederek buna ’dur’ diyecek tedbirlerin alınması ve yeniden bu toplumun değerlerine, kültürüne ve kardeşliğine dönmesi gerektiğine inanarak, 2016 yılında Kadim Aşiretler Federasyonumuzu kurduk. Külliyeye davet edildiğim bir dönemde durumu Cumhurbaşkanımıza anlatma imkanı buldum. Cumhurbaşkanımız, kültürümüzün muhafaza edilmesi için bu kuruluşun elzem ve gerekli olduğunu söyleyerek uygun gördüler. 20 yıl önce Türkiye’de yasak zihniyetin hâkim olduğu dönemlerde bırakın yüzlerce aşiretin bir araya gelerek böyle bir federasyon kurması, iki aşiretin bir araya gelmesi bile mümkün değildi. Bu nedenle aşiret reisleri olarak ülkemizin önünü açan, her türlü fikir, düşünce ve bunları ifade etme hürriyetine ulaştıran bir döneme kavuşturmasının yanı sıra, Türkiye’deki demokratik hak ve özgürlükler ile kültürel değer ve inançların önündeki engelleri kaldırdığı için federasyonumuz adına Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ve şükranlarımı arz ederim" şeklinde konuştu.

"Aşiretler 2000’li yıllardan sonra kurumsallaşmaya başladı"

Ulusal Gençlerle Gençliği İnşa Et Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık da modernleşme etkisinin yanında kırsaldan kentte doğru artan göçlerin ve köye geri dönüşlerin azalmasıyla birlikte gençlerin daha çok metropollere gittiğini gördüklerini belirterek, "Yapılan çalışmalarda aşiretlerin bölgedeki nüfuzunun etkisinin azaldığına dair bazı tespitler var. Çalışmalarda gözden kaçan önemli bir kısmı da şudur ki; aşiretler 2000’li yıllardan sonra kurumsallaşmaya başladı. Bu kurumsallaşma STK’lar, dernekler ve federasyonlar aracılığıyla gerçekleşti. Aşiretlerin kurumsallaşması özelikle kentlerde ve metropollerde meydana geldi, kırsal alanlarda değil. Dolayısıyla bu kurumsallaşmayla birlikte aşiretlerin gençlere ulaşma şansı daha çok arttı. Çünkü aşiretler sadece kırsal alanlarla sınırlı değil, sosyal medya platformlarında dahi varlar" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki gün sürecek olan kongre, ilk oturumuyla başladı.