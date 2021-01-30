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Van ’spor’ da marka şehir olma yolunda

VAN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “AK Parti olarak tüm kadrolarımızla yıkanlardan ve yakanlardan olmadık, bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir zaman gençlerimizle, kardeşlerimizle, kalbi temiz cesur gençlerimizle aramıza kimsenin girmesine de asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Politika 30.01.2021, 17:20
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Van ’spor’ da marka şehir olma yolunda

VAN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “AK Parti olarak tüm kadrolarımızla yıkanlardan ve yakanlardan olmadık, bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir zaman gençlerimizle, kardeşlerimizle, kalbi temiz cesur gençlerimizle aramıza kimsenin girmesine de asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Dün akşam saatlerinde Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerine bugün de devam etti. Beraberinde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Atatürk Şehir Stadyumu ve Ferdi Sporlar Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Double Tree By Hilton Otelinde ‘Van Yatırımlarına Ait Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Van spor camiasından oluşan heyetle de toplantı yapan Bakan Kasapoğlu, Van’ın apayrı bir heyecan, gençlik, umut olduğunu söyledi. Kasapoğlu, “Van, pek çok güzelliği bünyesinde barındıran bir şehir. Her anı coşkulu, heyecanlı ve verimli bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Özellikle değerli Van halkına ve yöneticilerine içten misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Van’ın sporda marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz”

Yerel seçimler döneminde de Van’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“O zaman da çok verimli bir ziyaretti. Onun akabindeki süreçte Van gençliği hep gündemimizde oldu. 2020 yılında yeni tesisler kazandırdık, bakım gerektiren tesislerimizin bakım onarımını yaptık. Yeni neler yapabiliriz onu planladık. Heybemiz dolu dolu bir şekilde 2021’e Van’da başlıyoruz. Van’ın sporda marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Van büyükşehir başta olmak üzere ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle Van’da hem gençlik hem spor yatırımlarında yeni bir dönem başlatıyoruz. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

“Kadrolarıyla emin bir vizyonla her alanda amacımız daha ilerisidir”

Ülkemizin dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 19 yıllık yönetim sürecinde tüm hükümetleriyle tüm kadrolarıyla emin bir vizyonla her alanda amacımız daha ilerisidir. Bu anlamda 2023 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda gerek sporumuz gerek gençliğimiz çok önemli iki alan ve birbiriyle çok yakın iki alan. Biz de bakanlık olarak bu iki alanı en güçlü şekilde hazırlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz”

Vanlı sporcularla da bir araya geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Van’da yetişen, her alanda kendini ispatlamış sporcularımızla birlikteydik. Onlar bizim gurur kaynağımız, onlar bizim en büyük umudumuz ve onlar için buradayız. Onların sayısını çoğaltmak için buradayız. İnanıyorum ki bu çalışmalarımızla yarına Türkiye’nin her alanında olduğu gibi İstiklal Marşımızı ve bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımızın çok fazla olmasıyla birlikte çok daha güçlü yarınlar olacak. Gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“AK Parti olarak tüm kadrolarımızla yıkanlardan ve yakanlardan olmadık, bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diyen Kasapoğlu, “Hiçbir zaman gençlerimizle, kardeşlerimizle, kalbi temiz cesur gençlerimizle aramıza kimsenin girmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Umudumuz en değerli varlığımız gençlerimiz de yarınların değerli yöneticileri olarak her alanla yetenekleriyle, kişilikleriyle, karakterleriyle ve ahlaklarıyla, bu aziz vatanın evlatları olarak inşallah bu kutsal emaneti daha güçlü bir şekilde daha yukarıya taşıyacaklar. Biz de onlar için bu yatırımları bir bir hazırlamaya ve inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcıdır”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin süreçlerin hızlandırılması adına ülkemize çok önemli bir vizyon kazandırdığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Bu süreç vesilesiyle her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Stadımızı adeta yeniden inşa ettik, pek çok alanda pek çok yenilik yaptık. Gerek stadımızın tüm alanlarının yenilenmesi olsun gerekse bireysel spor salonlarının sporcularımızın hizmetinde olmasıyla gurur duydum. Bugün gerçekleştireceğimiz imzalarla birlikte Edremit’te, Erciş’te, Gevaş’ta, Muradiye’de, Saray’da, Tuşba’da, Bahçesaray’da, Çatak’ta, İpekyolu’nda, Özalp’te, Çaldıran’da ve Başkale’de pek çok yeni tesisi Van halkımızla buluşturacağız. Van’ımızda gençlik merkezimiz olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor salonu olmayan ilçemiz de kalmayacak. Spor salonlarımız da tüm halkımızın emrinde olacaktır. Bu projeler de inşallah en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bununla birlikte 50 adet semt sahasını da Van’ımıza kazandıracağız. Daha fazlasını kazandırmak için de çalışmalarımızı başlattık. Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcıdır. Spor birleştiren, kaynaştıran bir olgu. O yüzde her branşını ayrı ayrı önemsiyoruz. Yüzme, atletizm, judo ve jimnastik en önem verdiklerimizden bir kaçıdır. Halkımızın bu branşları tanıması ve erişmesi için ilçelerimizde ne gerekiyorsa yapacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ise şehir stadyumunun orta vadede tüm ihtiyaçları giderecek şekilde olduğunu, ancak Van halkının uzun vadede bir stadyuma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Van’ın ciddi bir dinamik genç nüfusu olduğunu ifade eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da, “Yapacağımız spor tesislerimiz, gençlerimize ve sporcularımıza çok büyük bir katkı sunacaktır. Bu güzel şehre yapılacak her bir katkı, sunulacak her yeni proje Van halkı nezdinde unutulmaz olacaktır” şeklinde konuştu.

Genç ve dinamik nüfusa sahip Van’da yapılacak yatırımların devamını isteyeceklerini dile getiren AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu’nun verdiği müjdelerin kendilerini sevindirdiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, gençlerin her şeye layık olduğunu söyledi. Milletvekili Arvas, “Birileri gençlerimizin önüne üç alternatif sunuyor. ‘Ya mezara, ya dağa ya da mağaraya’ şeklinde alternatifler sunuyor. Biz de beyaz önlüğü giyecek gençlerimiz ölüme değil, diriltmeye gitsin diyoruz. Gençlerimizi bu açıda yetiştireceğiz. Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Yeni yatırımlar Van’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Buradaki programın ardından Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle Edremit Belediyesi Başkanlığına geçti.
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