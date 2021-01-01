İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılının ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, “İnşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yılbaşı gecesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde görevli polis ve jandarma ekiplerini 2021 yılının ilk dakikalarında ziyarette bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya burada yaptığı açıklamada, “Bütün ülkeler, bütün şehirler gerçekten çok zorlu bir mücadelenin içinden geçiyor. Bir kısıtlama önleminin alındığı şu güzel vakitlerde maalesef meydanlarda değiliz, caddelerde değiliz, evlerimizdeyiz. Gerçekten şu seri kısıtlama günlerinde korona virüs salgınıyla ilgili gelinen nokta çok daha iyi günlerin yakın zamanda geleceğini gösteriyor. Yatan sayılarımız, yoğun bakımdaki yatan sayılarımız çok daha iyiye doğru gidiyor. Şunu söylemek istiyoruz, hep anlayış gösterdiniz, sabır gösterdiniz. Önlem ve tedbirlere riayet noktasında hep birbirimize yardımcı olduk. Maalesef bazen idari işlem yaptık. Yapmak zorunda kaldık ama bunu hiç isteyerek yapmadık.

Temennimiz duamız o ki almış olduğumuz önlemler, tedbirler, Bilim Kurulu’nun aydınlatması, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemleri harfiyen uygulamak, uymamız bize şunu gösterecek, şunu yaşatacak ki, İnşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak.

İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanmasıyla ilgili jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, karada, havada denizde yaklaşık 35 bin arkadaşımız şehrimizin emrinde, hizmetinde, görevinin başında” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise yaptığı konuşmada, “Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı olarak bizler yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve yılbaşı sonrasına ait çeşitli tedbirleri aldık. Bu tedbirler kapsamında korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş tedbirleri, terörle mücadele tedbirleri, trafik tedbirleri gibi tedbirleri sahada vatandaşımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yeni yıla girmelerini sağlamayı amaç edindik” şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere çikolata ikramında bulundu. Vali Yerlikaya ve gazeteciler daha sonra köprüde fotoğraf çektirdi.