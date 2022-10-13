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Vali yardımcısı belediyeye kayyum olarak atandı
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Belediyesinin AK Partili Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatasının iptal edilmesinin ardından, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.
Politika 13.10.2022, 17:11
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Belediyesinin AK Partili Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrasında mazbatasının iptal edilmesinin ardından, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyum olarak atandı.
Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.