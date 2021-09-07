Vali Varol: “Sınır güvenlik sistemimiz göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturdu”

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı-İran sınırında örülen 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı ile ilgili açıklama yaparak göçmen sayısında azalma olduğunu belirtti.

Ağrı Valisi Osman Varol, Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlediği toplantıda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

“Hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar var”

Daha sonra ülke gündeminde geniş yer alan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Varol, Ağrı-İran sınırında yapımı tamamlanan güvenlik duvarı sayesinde sınırın tamamen güvende olduğunu söyleyerek, "İran’la Ağrı sınırımız, geçtiğimiz Kasım ayının sonunda duvar inşaatı tamamlanarak tamamen güven altına alınmış vaziyette. Sınır duvarını tek başına tedbir olarak düşünmemek lazım. Sınır duvarı aslında, entegre sınır yönetimi sistemi projesinin önemli bir parçasıdır. Sınır duvarının üstünde yaklaşık 1.5 metrelik tel tedbiri var. Sınır duvarının iç tarafında o bölgede görevli olan güvenlik güçlerimizin rahatlıkla devriye gezebilmesi için bir yol var. Sınır duvarının iç bölgesinde aydınlatmayı sağlayacak aparatlar var. O bölgede kamera sistemleri var, bu entegre bir sınır yönetim sistemi. Ağrı’mızın İran’la olan sınırımızda, 81.3 kilometrelik sınır duvarı geçtiğimiz yılın Kasım ayının sonunda tamamlanmış vaziyette. Üzerindeki tel de ve içerisindeki devriye yolu da tamamlanmış vaziyette. Tabi ki bunun çok önemli olumlu etkileri var, biz bunu somut olarak sahada görüyoruz. Sınır duvarımızın yüksekliği, telin yüksekliği göz önüne alındığında bunu aşmak gerçekten kolay değil. Bunun üzerine güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasını da eklediğimizde gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar somut bir biçimde rakamlarla ortada. Sınır güvenlik sistemimiz tamamlandığında çok somut, etkili biçimde bizi göçmen akınından koruyabildiği, göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturduğu biz Ağrı’da deneylemiş vaziyetteyiz" şeklinde konuştu.

Programa Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Türker, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Tarım ve Orman İl Müdür V. Ferdi Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hamza Açık, Kültür ve Turizm İl Müdür V. Erkan Kösedağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Köktek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı eşlik etti.