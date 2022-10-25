Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Gaziantep’te Tarım Sektör temsilcileriyle buluştu.

Bir dizi program ve ziyaretlere katılmak üzere Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım Sektör temsilcileriyle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarımsal alanda yapılan destekler hakkında açıklamalarda bulunarak, bütün çiftçilere mazot desteği verileceğinin müjdesini verdi.

“Türkiye’nin doğru politikalarının sonucunu görüyoruz”

Bakan Kirişci, “Gaziantep Türkiye’ye örnek bir şehirdir. Bizim en çok arzuladığımız şey merkezi ile yerel yönetimin uyum içinde çalışmasıdır. 2008’de dünyada bir global krizin ayak sesleri vardı. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bizi teğet geçti. Şuan süreç var. Rusya Ukrayna savaşı gıda krizini tetikledi. Türkiye doğru bir politika izledi. Barıştan yana oldu. Batılı ülkeler Cumhurbaşkanımızla görüşmek için kuyruğa girdiler. 22 Temmuzda tahıl koridoru gündeme geldi. 8.7 milyon ton tahıl gemilere yüklendi. Dünya buğdayın tonunda 100 dolarlık bir rahatlık yaşadı. Biz Türkiye’nin doğru politikalarının sonucunu gördük. Dışa bağımlılık bu ülkeye hiç yakışmıyor. Üretimimiz artıyor. Nüfusumuzda artıyor. Üretimimizi yerinde kullanmamız gerekiyor. Biz üreticiye destek olmaya devam edeceğiz. Bir yüksek enflasyon var. Üstesinde gelebileceğimiz bir enflasyon var. Şuan kıtlığı yaşanan bir ürün yoktur. 2023 yılında tarım desteğimiz 54 milyar lira oldu. Biz üreticilerimize sen üret yeter biz senin yanındayız diyoruz. Dijitalleşme tarımında hakkıdır. ÇKS uygulaması E devlete taşıdık. Bugüne kadar 373 bin belge alınmış. Benim çiftçin artık dünyanın en modern çiftçisi olacak. Üreticilerimizin sigortalarını yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.