Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi, Türkiye’ye gelecek

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, Ürdün’ün ve Ürdün halkının dayanışmasını göstermek amacıyla 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, Ürdün’ün ve Ürdün halkının dayanışmasını göstermek amacıyla 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Bakan Safadi’nin, Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi, ayrıca Hatay ve Kahramanmaraş illerimize ziyarette bulunması öngörülüyor.