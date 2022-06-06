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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’den Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin 6-8 Haziran tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Politika 06.06.2022, 19:26
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’den Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin 6-8 Haziran tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 6-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Sayın Bakanımız, adı geçeni 7 Haziran 2022 tarihinde kabul edecek olup, görüşmede UNRWA’nın faaliyetleri ve Ajans’a yapılan katkıların ele alınması öngörülmektedir” denildi.

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